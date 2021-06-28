Греция снимет большинство ограничений из-за коронавируса

С понедельника, 28 июня, в Греции отменяется комендантский час, введенный еще в ноябре прошлого года. Ограничение на передвижение должны были снять с первого июля, но власти решили ускорить отмену.

Сообщается, что комендантский час перестанет действовать с пяти утра 28 июня. Наряду с этим будут сняты практически все серьезные ограничительные меры в Греции, введенные из-за коронавируса. "Такое решение комитет эпидемиологов принял в связи с улучшением ситуации с заболеваемостью в стране", - цитирует РИА Новости заместителя министра гражданской защиты и антикризисного управления Никоса Хардалиаса.

С сегодняшнего дня также увеличивается разрешенное число людей, которые могут собраться за одним столом - с шести до десяти человек. На праздник под открытым небом можно будет пригласить до 300 гостей. Сейчас в Греции выявляют примерно по 500 инфицированных коронавирусом, в то время как весной было три-четыре тысячи случаев заражения в день. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились порядка 420 тысяч человек.

На минувшей неделе власти Греции отменили обязательное ношение масок на улице. А вот в помещениях они все еще необходимы. Речь идет о магазинах, учреждениях, транспорте и рабочих местах. Власти подчеркивают, несмотря на смягчение санитарных ограничений нужно соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием своего здоровья.