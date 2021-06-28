Инвалиды смогут принять участие в тестировании средств реабилитации

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии на обеспечение затрат по разработке, испытанию, внедрению инновационной продукции в сфере реабилитации. Согласно документу, маломобильные граждане смогут принимать участие в создании средств реабилитации.

Постановление предполагает субсидирование затрат практически на всех этапах производства готового изделия. Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн рублей, а срок, в который организация должна разработать и проанализировать продукт, составляет не более трех лет.

"Средства, выделенные в рамках механизма поддержки, позволят производителям выдавать на апробацию свои новейшие разработки реабилитационной индустрии. Речь идет о зарегистрированной и допущенной к обращению, но пока что не доступной через систему здравоохранения и социальной защиты продукции. Потребители смогут оценить ее качество и удобство, поделиться опытом использования, усовершенствовать товары. Кроме того, этот механизм помогает ускорить вывод инновационной номенклатуры на рынок, что модернизирует технологическую базу индустрии", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

За последний год доля отечественной продукции на российском рынке реабилитационной индустрии выросла с 44% до 50%. При этом предприятия продолжают наращивать производство, обеспечивая потребителей не только на территории России, но и в других странах.