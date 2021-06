Исследование: младенцы успевают увидеть то, что не видят взрослые

Японские исследователи доказали, что младенцы возрастом до семи месяцев на самом деле могут видеть предметы, которые не дано видеть людям более старшего возраста. И объяснили это явление, которое называется визуальной обратной маскировкой.

Существует некий феномен восприятия, связанный с мозговой обработкой любого изображения, которое попадает в поле зрения человека. Если вторая "картинка" появляется сразу же после первой, то восприятие первой ухудшается так, что взрослые люди могут не заметить ее вовсе. Причем подобная маскировка происходит даже тогда, когда вторая картинка не перекрывает первый объект полностью.

Дело в том, что визуальная информация обрабатывается последовательно, снизу к верхним визуальным областям головного мозга. Обработка обратной связи, когда визуальные сигналы отправляются обратно, идет из верхних областей в нижние. Как это происходит у младенцев, изучили ученые, представив изображения лиц на экране компьютера и измерив продолжительность времени, которое младенцы смотрели на них. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Лица были представлены двумя способами. Первый - когда лицо сменяло изображение маски, при котором младенцы не видели лица. Второй - после лица ничего не появлялось.

Выяснилось, что дети в возрасте 7-8 месяцев, как и взрослые, не могли увидеть лица, за которым следовала маска. А младенцы в возрасте 3-6 месяцев воспринимают лица даже тогда, когда их быстро сменяла маска. Это говорит о том, что в первом случае происходила обратная маскировка, а во втором - нет. То есть младенцы могли видеть лица, которые не могли видеть младенцы старшего возраста, поскольку обработка обратной связи в мозге еще является незрелой. Затем, с развитием системы нисходящей обработки, человек теряет способность видеть первоначальные объекты. Механизмы зрительного восприятия резко меняются.

При нарушениях развития если у человека остается незрелой система обратной маскировки, он может неоднозначно воспринимать внешний мир.