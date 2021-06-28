Исследование: младенцы успевают увидеть то, что не видят взрослые

Новости

В Саранске у журналиста выманили 54 000 рублей и поблагодарили за щедрость 19:30
Центры занятости смогут предлагать вакансии по всей стране 19:23
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 19:11
В СИЗО отправлен мужчина, угнавший в центре Москвы автомобиль ДПС 19:04
Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму 18:54
Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа 18:53
Влашич выйдет в стартовом составе сборной Хорватии против Испании 18:38
Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ 18:27
Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки 18:24
Беларусь приостановит участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" 18:11
Врач посоветовал носить очки для защиты от индийского штамма 18:09
В Госдуме оценили отказ ФРГ признавать вакцинацию "Спутником" 18:05
В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев 17:57
Полиция не связывает с терроризмом взрыв и пожар в лондонском метро 17:45
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 17:44
Ректор РХТУ Мажуга призвал развивать сотрудничество российских вузов и госкорпораций 17:36
Минфин: Мосбиржа отклонит заявки инвесторов из США на аукционах ОФЗ 17:35
В Штабе общественной поддержки "Единой России" открылась Проектная школа для молодежи 17:32
Светлана Разворотнева предложила вознаграждать председателей советов домов за активное участие в капремонте 17:31
В Сочи дефицит вакцины от COVID-19 пообещали устранить в ближайшее время 17:23
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе 17:14
В Ростове задержали продавца фальшивого сертификата о вакцинации 17:04
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 16:51
Глава Крыма назвал предварительный размер ущерба от наводнения 16:50
В лондонском метро прогремел взрыв 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 18:30
Рубрика: Общество

Исследование: младенцы успевают увидеть то, что не видят взрослые

Текст: Ольга Орлова

Японские исследователи доказали, что младенцы возрастом до семи месяцев на самом деле могут видеть предметы, которые не дано видеть людям более старшего возраста. И объяснили это явление, которое называется визуальной обратной маскировкой.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Современная медицина выступает за естественные роды

Существует некий феномен восприятия, связанный с мозговой обработкой любого изображения, которое попадает в поле зрения человека. Если вторая "картинка" появляется сразу же после первой, то восприятие первой ухудшается так, что взрослые люди могут не заметить ее вовсе. Причем подобная маскировка происходит даже тогда, когда вторая картинка не перекрывает первый объект полностью.

Дело в том, что визуальная информация обрабатывается последовательно, снизу к верхним визуальным областям головного мозга. Обработка обратной связи, когда визуальные сигналы отправляются обратно, идет из верхних областей в нижние. Как это происходит у младенцев, изучили ученые, представив изображения лиц на экране компьютера и измерив продолжительность времени, которое младенцы смотрели на них. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Лица были представлены двумя способами. Первый - когда лицо сменяло изображение маски, при котором младенцы не видели лица. Второй - после лица ничего не появлялось.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
На Урале впервые применили кардиоверсию для лечения аритмии у младенца

Выяснилось, что дети в возрасте 7-8 месяцев, как и взрослые, не могли увидеть лица, за которым следовала маска. А младенцы в возрасте 3-6 месяцев воспринимают лица даже тогда, когда их быстро сменяла маска. Это говорит о том, что в первом случае происходила обратная маскировка, а во втором - нет. То есть младенцы могли видеть лица, которые не могли видеть младенцы старшего возраста, поскольку обработка обратной связи в мозге еще является незрелой. Затем, с развитием системы нисходящей обработки, человек теряет способность видеть первоначальные объекты. Механизмы зрительного восприятия резко меняются.

При нарушениях развития если у человека остается незрелой система обратной маскировки, он может неоднозначно воспринимать внешний мир.

Наука Общество Наука

Главное сегодня

В Москве транспорт восстановил движение после ливневых сбоев
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами
Клишас: Покупка поддельного сертификата о вакцинации грозит тюрьмой
Глава ЦБ рассказала, на сколько могут повысить ключевую ставку в июле
Минздрав: В РФ не было ни одного летального исхода после вакцинации
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару