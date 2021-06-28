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28.06.2021 14:19
Рубрика: Власть

Кабмин: Удаление у кошек когтей может быть признано жестоким обращением

Текст: Владислав Куликов

Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, запрещающий удалять когти у кошек. Инициатива сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. При этом правительственные эксперты указали, что в некоторых случаях и сегодня подобные операция могут быть расценены как жестокое обращение с животными.

Фото: iStock
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В целом законопроект предлагает ограничить проведение у животных ветеринарных процедур в нелечебных целях. "Изначально подобный вопрос был поднят в контексте обсуждения необходимости законодательного запрета онихэктомии - ампутации третьей фаланги и когтя у животных семейства кошачьих", рассказывают разработчики проекта.

Законопроект предлагает дополнить закон об ответственном обращении с животными нормой, запрещающей "проведение на животном ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях - хирургическое или иное изменение анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида при отсутствии для такого изменения ветеринарных показаний". При этом предлагается оставить разрешенной стерилизацию животных.

В свою очередь, правительственные эксперты полагают, что в принципе и сегодня удаление когтей и сухожилий у кошек может быть признано нарушением в определенных случаях. "Проведение указанных процедур в отношении животных, в случае если это выходит за рамки гуманного отношения к животному и не продиктовано лечебно-диагностическими показаниями, подпадает под определение жестокого обращения с животными, предусмотренное действующей редакцией федерального закона об ответственном обращении с животными ", сказано в подготовленном отзыве.

Также по проекту высказан еще ряд претензий, из-за которых инициатива не поддержана.

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