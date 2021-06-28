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28.06.2021 09:47
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 46,6 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам

Текст: Владимир Кузьмин
Свыше 46 миллиардов рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил на выплату двух новых пособий.

С 1 июля поддержку получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка они будут ежемесячно получать около 6,3 тысячи рублей. В 2021 году помощь предоставят более 400 тысячам женщин. На эти цели направлено более десяти миллиардов рублей.

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Также специальные выплаты назначены на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем одного миллиона детей. На эти цели выделено более 36 миллиардов рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Декретные и пособия на ребенка

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