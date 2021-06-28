Кабмин выделит средства регионам на оплату отпусков медикам

Во вторник российское правительство рассмотрит вопрос о выделении средств регионам для оплаты отпусков медикам и соцработникам, получавшим стимулирующие доплаты в 2020 году.

В прошлом году были введены особые меры поддержки для специалистов, работающих с больными коронавирусом. Им назначили дополнительные выплаты, которые учитываются и при расчете отпускных.

На заседании рассмотрят выделение средств регионам для софинансирования оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска сотрудникам, которые в прошлом году получали стимулирующие выплаты.

Деньги, как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, пойдут, в том числе, на возмещение расходов, которые субъекты уже понесли.