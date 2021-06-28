Как выгодно продать старую квартиру и переехать в новостройку всего за 7 дней

Цены на недвижимость существенно подскочили в 2020 году. Подорожали и новостройки, и квартиры на вторичном рынке. Пандемия, падение курса рубля, неблагоприятные макроэкономические факторы, состояние общей неопределенности - все это стало факторами, которые заставили многих россиян инвестировать в недвижимость и еще больше подогрели цены на жилье.

Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца года цены на недвижимость подрастут еще на 8-10%. По другим оценкам, с середины лета темпы роста стоимости квартир существенно затормозятся. На это могут повлиять сразу несколько факторов: снижение спроса, традиционное для летнего сезона, выход на рынок новых игроков и, как следствие, увеличение предложения и конкуренции за покупателя.

Но это лишь прогнозы, и только время покажет, сбудутся они или нет. Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кто давно откладывал покупку новой квартиры, сделать это сейчас. Кто знает, что ждет нас всех завтра…

Однако мало кто из нас может похвастаться сбережениями, которых сполна хватит на приобретение просторной квартиры в хорошем столичном районе. Традиционный сценарий, который знаком не одному поколению москвичей, выглядит так: "продаю свою старую квартиру - добавляю накопленные средства (или беру кредит) - покупаю новую".

Первый шаг в этой схеме - продажа квартиры. Те, кто пробовал самостоятельно реализовать свое жилье знают, какое количество важных нюансов необходимо учесть, чтобы сделка прошла гладко и выгодно.

Для начала необходимо тщательно изучить рынок. На популярных сайтах посмотреть похожие квартиры (с похожей планировкой, ремонтом и локацией) и сформировать свою цену так, чтобы она не оказалась слишком завышенной или заниженной. Однако если квартира будет продаваться не один месяц, придется следить за ценовыми колебаниями и корректировать стоимость своей квартиры относительно обстановки на рынке.

Заранее нужно будет позаботиться и о документах. Составить договор так, чтобы не попасться мошенникам и не потерять жилье. Бывалые советуют прибегнуть к помощи проверенных юристов даже тем, кто имеет профильное образование и разбирается в юридических хитросплетениях. Дело в том, что законы имеют особенность обновляться, постоянно вступают в силу какие-то изменения и дополнения. Для того, чтобы ничего не упустить, лучше отдать этот вопрос на откуп специалистам.

И, конечно же, потребуется немало времени для того, чтобы показывать свою квартиру потенциальным покупателям.

Да, продать квартиру самостоятельно - значит потратить немало времени и сил. Именно поэтому многие нанимают риелтора в надежде на то, что он поможет избавить владельца квартиры от всей этой головной боли. Однако это не всегда так. Найти надежного риелтора - все равно, что выиграть в лотерею. Может случиться так, что риелтор будет тянуть с продажей квартиры, заставит вас существенно снизить цену, чтобы квартира продавалась быстрее. Время будет идти, вы будете платить агенту, а квартира так и будет "висеть" в объявлениях. Все это может растянуться на неопределенный срок.

За это время ситуация на рынке может измениться кардинальным образом или же сумма, которую вы планировали выручить от покупки квартиры существенно снизится. А мечта о покупке новой квартиры так и останется мечтой.

Вот почему многие из нас, имея инвестицию в виде столичной квартиры, так и не решаются продать ее, чтобы купить что-то побольше или поновее или на вырученные деньги приобрести домик в Подмосковье (что весьма актуально в связи с пандемией) или вообще исполнить свою давнюю мечту - переехать к морю. Ведь теперь многие работают удаленно, а значит не привязаны к месту.

Если бы знать заранее, за какое конкретно время можно продать имеющуюся недвижимость и какую конкретно сумму можно получить, то и решиться на перемены было бы куда легче.

Самостоятельная продажа квартиры или продажа недвижимости с помощью риелтора - все это высокорисковые непредсказуемые подходы, которые постепенно становятся вчерашним днем, уступая место подходам, основанным на интеллектуальных IT-системах, где все ясно и прозрачно.

Компания ПИК-Брокер создала принципиально новый подход к сделкам с жильем, который исключает существующие риски и делает процесс операций с недвижимостью простым, понятным и безопасным.

Например, обменять старое жилье на новое можно с помощью сервиса Трейд-ин от ПИК-Брокер. По аналогии с тем, как это бывает при продаже автомобиля. Вы приезжаете в салон, специалист оценивает ваш старый автомобиль, подготавливает необходимый пакет документов, а вам остается лишь доплатить необходимую сумму до нового авто. И не нужно месяцами искать покупателя, торговаться и бояться продешевить или и вовсе потерять автомобиль из-за неправильно составленных документов.

Фото: Shutterstock

С квартирой все очень похоже. И даже не нужно никуда ехать. Достаточно оставить заявку на сайте и описать параметры квартиры. Оценит квартиру не просто какой-то там "специалист - стоимость жилья рассчитывает специальный алгоритм, основанный на более чем 20 параметрах, включая ситуацию на рынке и стоимость похожего жилья. Все максимально честно и прозрачно. Услуга эта бесплатна.

Также ПИК-Брокер обговорит с вами срок, за который выкупит квартиру. Если документы в порядке, то это может занять всего 7 дней. Но если каких-то документов не хватает, поможет оформить все четко, быстро и безопасно. Договор составят ведущие юристы. И в нем не будет никаких скрытых комиссий или мелкого шрифта. Дисконт при выкупе квартиры - фиксированный, вы будете знать о нем заранее и сможете принять решение, подходят вам такие условия или нет. Например, если сделка совершается в течении 7 дней, то квартира будет оценена по рыночной стоимости. Если срок сделки - больше недели, то дисконт составит 6%. Для сравнения, комиссия, которую берут за свои услуги риэлтерские компании в среднем по рынку колеблется от 5% до 20% от стоимости жилья. При этом никаких гарантий по стоимости и срокам вам никто не даст. С сервисом Трейд-ин все по-другому. Вы заранее будете знать, сколько сможете выручить за свою недвижимость.

Если продать старую квартиру необходимо для того, чтобы купить новое жилье - ПИК-Брокер поможет и здесь. Трейд-ин включает в себя такую опцию, как подбор новой квартиры. Компания работает с более чем двадцатью застройщиками. Можно выбрать квартиру из более чем ста новостроек. При этом цена будет даже ниже рыночной. Застройщики предлагают компании скидки. Получается, что купить квартиру через ПИК-Брокер даже дешевле, чем напрямую от застройщика - скидка составит до 3 % от рыночной стоимости жилья.

Если же суммы от продажи старой квартиры не достаточно для покупки нового жилья, а накопленных средств нет, ПИК-Брокер поможет с ипотекой, причем ставка по ней будет сниженной.

Из приятных бонусов программы Трейд-ин - бесплатный переезд и клининг в новой квартире. А еще Пик-Брокер подарит сертификаты номиналом от 10 000 до 20 000 тысяч рублей на покупки в магазинах OBI и Hoff.

Помимо классического Трейд-ин ПИК-Брокер предлагает сервис Трейд-ин Плюс - выбор жилья происходит из тех квартир, которые находятся в собственности компании. Зато и выкуп старой квартиры состоится с меньшим дисконтом. Такая программа подойдет тем, кто хочет сэкономить и при этом переехать в новое жилье как можно скорее, ведь документы полностью готовы, а значит это существенно сократит время сделки.