Кардиолог рассказала о безопасном способе употребления кофе в жару

Горячий и ароматный кофе можно употреблять и в жаркую погоду. Однако следует соблюдать ряд условий и ограничений, которые сделают употребление напитка безопасным для здоровья.

Как заявила радио Sputnik врач-кардиолог Асият Хачирова, одно из действий кофе - ускорение выведения жидкости из организма, а в летний зной это может привести к обезвоживанию. "Желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды", - посоветовала кардиолог.

Кроме того следует с осторожностью пить кофе с энергетиками, так как это вызывает дополнительную нагрузку на сердце, а в условиях жары может привести к нежелательным последствиям для организма. Экспериментальные рецепты по сочетанию кофе с другими напитками, например, с апельсиновым соком также может негативно отразиться на здоровье.

"Свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения", - считает врач.

Поэтому при употреблении кофе следует ориентироваться на собственные ощущения. Если очередная чашечка напитка вызывает тревожность и тахикардию, то значит, пора остановиться.