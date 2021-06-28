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28.06.2021 06:25
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала о безопасном способе употребления кофе в жару

Текст: Николай Грищенко

Горячий и ароматный кофе можно употреблять и в жаркую погоду. Однако следует соблюдать ряд условий и ограничений, которые сделают употребление напитка безопасным для здоровья.

Фото: iStock
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Как заявила радио Sputnik врач-кардиолог Асият Хачирова, одно из действий кофе - ускорение выведения жидкости из организма, а в летний зной это может привести к обезвоживанию. "Желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды", - посоветовала кардиолог.

Кроме того следует с осторожностью пить кофе с энергетиками, так как это вызывает дополнительную нагрузку на сердце, а в условиях жары может привести к нежелательным последствиям для организма. Экспериментальные рецепты по сочетанию кофе с другими напитками, например, с апельсиновым соком также может негативно отразиться на здоровье.

"Свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения", - считает врач.

Поэтому при употреблении кофе следует ориентироваться на собственные ощущения. Если очередная чашечка напитка вызывает тревожность и тахикардию, то значит, пора остановиться.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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