Одна из крупнейших в мире китайская ГЭС Байхэтань начала вырабатывать электроэнергию. Первые ее энергоблоки запустили сегодня, 28 июня, сообщило Центральное телевидение КНР.

ГЭС находится на реке Цзиньша. Полностью ее ввести в эксплуатацию планируют в 2022 году. Согласно проекту, общая установленная мощность ГЭС составит 16 ГВт. Среднегодовая выработка ГЭС составит 62,4 млрд кВт/ч, пишет ТАСС.

Строить гидроэлектростанцию Байхэтань в Китае начали в 2017 году. В мае этого года объявили о завершении работ.