До одного года лишением свободы может обернуться покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", - сказал он РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что такое наказание грозит вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться сертификатом или нет.