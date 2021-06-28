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28.06.2021 16:32
Рубрика: Культура

Крупнейшие медиакомпании из России покажут свои проекты в Азии

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня начал свою работу Международный рынок телевизионного контента MIP China. Три дня - по 30 июня - медиакомпании обсудят продажу готовых проектов и форматов, лицензирование и совместное производство контента. В форуме примут участие пять российских компаний, которые представят фильмы, сериалы, анимацию и телешоу.

Форум MIP China, организованный компанией RX Global, традиционно проходит в Ханчжоу. В этом году пятый - юбилейный - рынок состоится онлайн на специальной цифровой платформе. Также было и в прошлом году. Благодаря специальной онлайн-системе до начала рынка зарегистрированные участники получили индивидуальное расписание переговоров, сформированное на основе взаимных бизнес-интересов каждого.

Фото: Предоставлено Megogo
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На рынке будут работать покупатели контента более чем из 130 азиатских и международных компаний, представляющих 29 стран. Основным спикером деловой части рынка - конференции выступит Джон Стивенсон - режиссер мультипликационного блокбастера Dreamworks "Кунг-фу Панда", номинант на премию "Оскар".

Какие же российские компании отправились на MIP China? Свои проекты покажут Art Pictures Distribution, телекомпания НТВ, All Media Company, а также анимационные студии - "Рики" и "Союзмультфильм".

Art Pictures Distribution представит международным покупателям два сериала more.tv - "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева (на рынке его увидят раньше, чем российские зрители) и "Псих" Федора Бондарчука, а также - полнометражный документальный фильм о Сергее Бондарчуке Battle. Картину еще также не показывали в России.

Среди проектов НТВ - форматы музыкального шоу "Суперстар!" с участием звезд 90-х и популярного ток-шоу "Секрет на миллион", отмеченного в шорт-листе телевизионной премии Content Innovation Awards в прошлом году. Также компания представит спортивную драму "Мастер" о команде "КАМАЗ-мастер" и лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков.

На платформе рынка также состоится презентация проектов телеканала, в рамках которой представят и новые сериалы - "Немцы", "За час до рассвета", "Безсоновъ" - и продолжения проектов "По ту сторону смерти", "Рикошет", "Лихач", "Горячая точка", "Скорая помощь" и "Невский".

Фильм "Литвяк" о Герое Советского Союза, летчице-истребителе Второй мировой войны Лидии Литвяк, спортивную драму "Бультерьер", триллер "Соври мне правду" с Дарьей Мельниковой и Павлом Прилучным в главных ролях, а также проект "Небесная команда" о трагической гибели команды "Локомотив" в авиакатастрофе - представит All Media Company.

В пакете группы компаний "Рики" - уже хорошо известные на азиатском рынке мультфильмы "Фиксики" (телесериал по итогам 2020 стал первым среди других российских проектов на ведущих платформах Китая Tencent, Youku и IQIYI, а общее число просмотров превысило 13 миллиардов), "Тима и Тома" (последний сезон проекта в прошлом году стартовал на китайской платформе Youku в TOP-3), а также свою главную франшизу "круглых" проектов - "Смешарики", "ПинКод", "Малышарики". Кроме того, на MIP China пройдут встречи с потенциальными партнерами по премьерным сериалам "Бодо Бородо" и "ДиноСити".

Фото: youtube.com
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"Союзмультфильм" в рамках работы MIP China представит проекты "Енотки", "Чуч-Мяуч", "Тайны Медовой Долины" и "Приключения Пети и Волка". Компания планирует найти партнеров для проекта "Лудлвилль".

"Азия - один из ключевых рынков для российского контента, в том числе и по ко-продукции, несмотря на сложность совместной работы с азиатскими партнерами - с точки зрения менталитета, подхода к бизнесу и тонкостям законодательства, особенно в Китае. ГК "Рики" представили первый китайско-российский мультсериал "Панда и Крош" в ко-продукции с CCTV Animation, Wizart Animation работает с платформой iQiyi над производством первого российского проекта под брендом iQiyi Original - анимационного сериала "Снежная Королева: Хранители Чудес". Присутствие России в регионе расширилось за последние несколько лет. Участие ключевых игроков из России на MIP China - традиционная часть работы индустрии с азиатским рынком, несмотря на цифровой формат мероприятия в 2020 и в этом году," - отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIP China и крупнейших рынков контента MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ).

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