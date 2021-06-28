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28.06.2021 08:40
Рубрика: В мире

Лавров отметил поддержку США позиции России о балансе интересов

Текст: Юрий Когалов

На саммите РФ-США, который прошел 16 июня в Женеве, американская сторона поддержала идею идеи выстраивать отношения с Россией на основе баланса интересов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве

По словам главы МИД, на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена велся "откровенный и в целом конструктивный разговор", завершившийся договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности, достижением пониманий о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов

"Российский лидер четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало", - обратил внимание Лавров.

Правда, после окончания переговоров официальные американские лица почему-то вновь вернулись к прежним позициям. Зазвучали слова о том, что Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования", отметил министр. "Причем все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - добавил Лавров. По его словам, это "заскорузлая позиция", что весьма показательно.

Как заявил глава МИД РФ, Запад стремится к продвижению концепции "миропорядка, основанного на правилах" в противовес универсальным принципам международного права, закрепленным, прежде всего, в Уставе ООН". При этом "от расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит". По словам Лаврова, "порядок, основанный на правилах" - это воплощение двойных стандартов.

Россия же предлагает объединительную повестку в международных делах и остается открытой для честного диалога с теми, кто заинтересован в поиске баланса интересов на прочной, незыблемой основе международного права. "Такие у нас правила", - подчеркнул Лавров. "Конфронтация, чем бы она ни мотивировалась, - не наш выбор", - добавил министр.

В мире США Правительство МИД Россия и США

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