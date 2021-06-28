МИД: Отсутствие реакции США на обращения РФ по поводу кибератак неприемлемо

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым отсутствие реакции со стороны властей США на обращения Москвы по поводу кибератак, которым поверглись российские госструктуры и системы. По его словам, российская сторона направила более 40 запросов, но не получила никакого ответа.

"Всего у нас за последнее время было более 40 обращений к американцам по конкретным ситуациям использования интернета для осуществления атак на российские структуры, юридические лица, госструктуры и так далее", - заявил Рябков РИА Новости. Как подчеркнул дипломат, ответ Москва получает крайне редко. "Можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения", - отметил замминистра.

По его мнению, такой подход "неприемлем". США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют". "Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", - подчеркнул замглавы МИД.