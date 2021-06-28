Минфин: Мосбиржа отклонит заявки инвесторов из США на аукционах ОФЗ

Московская Биржа при проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от инвесторов из США, сообщил Минфин России.

Это решение принято в связи с введенным властями США запретом на участие американских инвесторов в первичном размещении ОФЗ, выпущенных после 14 июня 2021 года. Перед вступлением санкций США в силу Минфин России полностью обновил линейку выпусков ОФЗ для "минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг РФ со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов".