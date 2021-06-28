Мишустин: Идет работа над проактивным механизмом назначения пенсии

Кабинет министров создает проактивный механизм назначения пенсии по старости и социальных доплат к ней, чтобы старшее поколение получало их без хождения по инстанциям и заполнения бумаг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовило план мероприятий по ее реализации на ближайшие четыре года", - сообщил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Он расширяет перечень мер для введения более современных видов социального обслуживания людей старшего поколения.

Желающие работать получат возможность для профессионального переобучения. Для этого организуют мониторинг, как соблюдаются права сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

Продолжится создание системы долговременного ухода: от пребывания в социальных организациях, где должны быть обеспечены условия квартирного типа, до возможности получить необходимую помощь и услуги на дому.