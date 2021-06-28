Мосгорсуд оставил в силе приговор американцу Тревору Риду

Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник признала решение первой инстанции законным и обоснованным и оставила приговор американцу Тревору Риду без изменения, а жалобу стороны его защиты - без удовлетворения. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

У защиты была надежда на результаты психолого-психиатрической экспертизы, которая могла показать, что американец находился в состоянии патологического опьянения и не осознавал своих действий в момент преступления. Однако выводы экспертов оказались не в пользу подсудимого. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению. Сам Рид сообщил суду, что ничего не помнит о нападении на полицейских, потому что незадолго до того употребил около литра водки.

Головинский районный суд летом прошлого года признал Рида виновным в применение насилия к представителю власти, опасного для жизни или здоровья. Его приговорили к 9 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей в пользу двух потерпевших.

По версии следствия, гостивший в Москве 29-летний студент - гражданин США - 16 августа 2019 года вел себя агрессивно и ругался на Ленинградском шоссе с двумя женщинами. После вызова полиции молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел. По пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за этого полицейская машина чуть не попала в аварию. Перед оглашением приговора американец пообещал больше никогда не пить водку.