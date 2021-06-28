На главной площади Нью-Йорка произошла перестрелка

Один человек ранен в результате стрельбы на Таймс-сквер - главной площади Нью-Йорка. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, пострадавший шел с семьей мимо отеля "Мариотт", расположенного на Таймс-сквер, когда в него попала пуля. Пострадавшего доставили в больницу, данных о его состоянии пока нет. Сообщается, что это был случайный прохожий, не принимавший участие в инциденте, спровоцировавшем выстрелы.

Полиция ищет двух человек, которые могут быть причастны к произошедшему, пишет ТАСС. Предыдущий инцидент со стрельбой произошел на Таймс-сквер в начале мая. Тогда ранения получили трое случайных прохожих.