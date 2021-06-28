На северо-западе США и в Канаде установилась аномальная жара

"Интенсивная. Длительная. Опасная", - именно так Национальная метеорологическая служба США описала аномальную жару, которая установилась на северо-западе страны.

В Портленде (штат Орегон) 27 июня воздух раскалился до +44,4 градуса. Был побит рекорд, установленный там же днем ранее (42,2 градуса), сообщает Associated Press. В Юджине, где столбики термометров поднялись до отметки 43,3 градуса, отменили соревнования по легкой атлетике, болельщиков попросили покинуть стадион. В столице штата (Салеме) также была зафиксирована самая высокая температура в ее истории - 44,4 градуса.

Согласно прогнозу, 28 июня на северо-западе США будет еще жарче. В воскресенье отмечались перебои в подаче электроэнергии. Компания Portland General Electric сообщила, что около 3000 клиентов в районе Большого Портленда остались без электричества.

Над северо-западом США "завис" мощный антициклон, который сформировал протяженный "тепловой купол", объясняют метеорологи.

Сотрудница Вашингтонского университета Кристи Эби, изучающая глобальное потепление и его влияние на здоровье населения, заявила АР, что нынешняя жара - это "знак будущего". По мнению аналитиков, станет больше смертей от наводнений, штормов и волн тепла.

Аномально теплая погода установилась и в ряде районов Канады. В частности, жарко в провинции Британская Колумбия. В Литтоне потеплело до 46,1 градуса. Это новый температурный рекорд для Канады. Местные жители раскупили все портативные кондиционеры и вентиляторы. Из-за жары пришлось отменить вакцинацию против COVID-19. Многие люди наслаждаются летом, берега озер заполнены купающимися, а бассейны работают на полную мощность, информирует ВВС.