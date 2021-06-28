Набиуллина: Доллар останется частью российских валютных резервов

Доллар останется частью российских международных резервов, несмотря на политику ЦБ по снижению зависимости экономики от иностранных валют. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов", - сказала она (цитата по ТАСС).

В начале июня 2021 года общий объем международных резервов Банка России составлял более 605 млрд долларов. Среди них объем иностранной валюты, включая и доллары США, оценивался более чем в 453 млрд долларов, доля монетарного золота оценивалась почти в 140 млрд долларов.

Международные резервы - это высококачественные внешние активы в иностранной валюте, которыми могут распоряжаться Банк России и правительство. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций. Часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) входит в международные резервы (это примерно одна пятая часть резервов).