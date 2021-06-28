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28.06.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Найден способ снижения цен в магазинах

Текст: Алексей Дуэль
К росту цен в розничных магазинах приводит принятая в России практика создавать товарные запасы на 40-50% больше необходимого. Об этом "Российской газете" рассказал гендиректор "Федерального центра компетенций" (ФЦК) Николай Соломон.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

"Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции - расшатывается вся цепочка, - объяснил эксперт. - Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен".

Фото: iStock
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По мнению гендиректора ФЦК, цифровизация уже давно позволяет выстроить цепочку от магазина до производителя, формировать план выпуска продукции на несколько месяцев, избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов.

Полностью интервью с Николаем Соломоном читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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