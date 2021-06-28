Найден способ снижения цен в магазинах

К росту цен в розничных магазинах приводит принятая в России практика создавать товарные запасы на 40-50% больше необходимого. Об этом "Российской газете" рассказал гендиректор "Федерального центра компетенций" (ФЦК) Николай Соломон.

"Загромождаются склады, замораживаются деньги, производители вынуждены постоянно менять свои планы по выпуску продукции - расшатывается вся цепочка, - объяснил эксперт. - Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен".

По мнению гендиректора ФЦК, цифровизация уже давно позволяет выстроить цепочку от магазина до производителя, формировать план выпуска продукции на несколько месяцев, избавить себя самих и всю экономику от гирь буферных запасов.

Полностью интервью с Николаем Соломоном читайте в одном из ближайших номеров "РГ".