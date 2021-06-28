Названа особенность утренних пробежек на голодный желудок

Во время утренних пробежек натощак процесс жиросжигания происходит быстрее. Но есть нюансы, которые следует учитывать. Об этом рассказал тренер по триатлону Александр Халаманов.

"По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее", - приводит пояснения эксперта РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что такие пробежки не являются гарантией обязательного снижения веса, поскольку более важным будет количество калорий, поступающих в организм в течение дня. Тем не менее утренний бег натощак позволяет создать благоприятные условия для похудения. Однако людям, страдающим от гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать утро с такой тренировки.

"Лучше, если перед утренней пробежкой вы легко позавтракаете, например, половинкой банана с чаем. Организм получит небольшую энергетическую подпитку: вы будете ощущать себя бодрее", - говорит Александр Халаманов.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.