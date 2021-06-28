Названы четыре симптома коронавируса у привитых заболевших

Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Люди, которые заболевают коронавирусом после прививки, переносят его легче. Об этом свидетельствуют данные приложения "ZOE COVID Symptom Study", призванного исследовать симптомы COVID-19.

С момента старта кампании по вакцинации в Великобритании в приложении были собраны данные о миллионах людей.

Специалисты рассказали, что симптомы у тех, кто получил обе дозы вакцины, отличаются от заболевших, которые не были привиты, и свидетельствуют о более легком течении болезни.

Заболевшие после двух прививок чаще всего жалуются на насморк, боль в горле, чихание и головную боль. Те, кто получил только первую дозу вакцины, кроме этих симптомов, сталкиваются с кашлем. "Традиционные" симптомы - одышка, потеря обоняния и лихорадка, довольно редко наблюдаются у привитых пациентов.

Также отмечается, что привитые заболевшие чаще, чем те, кто не поставил прививку, сообщали о чихании. Поэтому при внезапном появлении этого симптома у прошедших вакцинацию медики рекомендуют сдать тест и соблюдать изоляцию.

Как сообщили британские врачи изданию "Express", привитые заболевшие быстрее выздоравливают. Это характерно и для тех, кто заразился после получения первой дозы.