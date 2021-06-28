Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР

АДская защита советских танков была реализована в 1983 году, когда на вооружение приняли танк Т-55АД, в конструкции которого впервые в мире использовали комплекс активной защиты.

Одной из самых грозных противотанковых ракет "воздух - поверхность" считается американская AGM-114 Hellfire. Перевод ее имени означает "адское пламя". На вооружение приняли в 1985 году, эксплуатируют по сей день. Так вот, американское "адское пламя" было не способно уничтожить даже достаточно древний Т-55 в модификации "АД", на котором стоял комплекс активной защиты (КАЗ) "Дрозд", принятый на вооружение Советской армии двумя годами раньше американского "адского пламени". Путевку в жизнь этой уникальной и по сей день системе дали в 38-м НИИИ БТВТ в Кубинке почти 40 лет назад. Сам НИИИ БТВТ, известный как Полигон, в начале июля официально отмечает свой 90-летний юбилей.

Считается, что еще в конце 1950-х идея активной защиты впервые была сформулирована специалистами Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия, находящегося в Туле. Суть была проста. Обнаружить летящий в танк управляемый или неуправляемый кумулятивный снаряд, определить параметры его движения и произвести встречный выстрел шрапнельной боевой частью. Однако реализация этой "простоты" оказалась сложной. Лишь в 1977 году на Полигоне в Кубинке смогли приступить к подготовке испытаний опытных образцов комплекса активной защиты. Работы велись в строжайшей секретности. Сегодня о чем-то рассказать можно.

В качестве базовой машины был взят танк Т-55А. Разработке активной защиты присвоили шифр "Дрозд". Проведение тестирования комплекса, включая строительство специальной испытательной базы и разработку методик испытаний комплекса, вел 38-й НИИИ БТВТ. Установка комплекса на танки и их настройка проводилась в течение 1979 года, испытания с боевой стрельбой начались в 1980 году. Велись они очень интенсивно. По танкам с КАЗ стреляли из гранатометов, различных типов ПТУР, установленных на сухопутной технике и вертолетах.

Результаты оказались столь впечатляющими, что комплекс был рекомендован для предъявления на госиспытания. Они проводились комиссией, назначенной решением ВПК Совета Министров СССР от 18.02.1981 года, в сроки, определенные директивой Главкома Сухопутных войск: с марта 1981 года по апрель 1982 года.

Основной объем испытаний был выполнен на специально оборудованной испытательной трассе Полигона в Кубинке. КАЗ "Дрозд" успешно прошел госиспытания и был принят на вооружение Советской армии под индексом 1030М, а танк, оснащенный этим комплексом активной защиты, получил индекс Т-55АД.

Придавая важное значение повышению живучести танков на поле боя и учитывая положительные результаты предварительных испытаний, было принято беспрецедентное решение о запуске комплекса "Дрозд" в серийное производство еще до начала госиспытаний.

Так уж сложилось, что практически все Т-55АД после принятия их на вооружение оказались в Закавказском военном округе. В смутные годы перестройки из "горячего" Закавказья было вывезено около 250 танков, оснащенных КАЗ "Дрозд".

По странному решению - не на территорию нынешней России, куда-нибудь на Дальний Восток, а на территорию нынешней Украины. В последующем все Т-55АД были утилизированы в связи с выполнением СССР обязательств по сокращению обычных вооружений в Европе.

Но как минимум один танк Киев передал, а скорее всего - продал США, где машину начали тестировать на Абердинском испытательном полигоне. Результат тестирования оказался трагичным.

В январе 2009 года во время одного из этапов достаточно рутинных стрельбовых испытаний, во время которых должна была оцениваться точность огня, внутри танка произошел взрыв. Весь боекомплект не сдетонировал, но все равно погибли командир танка и наводчик. Механик-водитель получил тяжелые ранения. Точную причину взрыва установить так и не удалось.

Серийное производство КАЗ "Дрозд", начатое в 1982 году, продолжалось более шести лет. Его директивно прекратили после подписания Горбачевым соглашения о сокращении обычных вооружений в Европе в связи с включением в список ликвидируемых вооружений танка Т-55АД.

С сожалением приходится констатировать, что принятые на вооружение Советской армии Т-55АД, в Российской армии не использовались. Зато, как считают эксперты, современный комплекс активной защиты "Афганит", установленный на танке Т-14, других платформах "Армата", а также боевых машинах "Бумеранг" и "Курганец", является прямым развитием на качественно новом уровне КАЗ "Дрозд".