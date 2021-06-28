Геологи впервые нашли невидимое золото

Международная команда геологов и геофизиков из Китая и Австралии представила исследование, опровергающее популярный миф о "золоте дураков" - пирите. Оказывается, этот минерал, вопреки расхожему мнению, все-таки содержит крошечное количество золота.

Исследование опубликовано в журнале Geology, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Кертина. Международная команда решила проверить, насколько все-таки мнение о пирите соответствует действительности.

Этот минерал называют "золотом дураков", поскольку он удивительно похож на настоящее золото. История знает массу примеров, когда старатели принимали его за драгоценный металл, но потом им приходилось пирит выбрасывать. Веками считалось, что он лишь похож на золото, а на самом деле ценности не имеет.

Более того, в прошлые века считалось, что там, где находится пирит, золота быть не может. И вот теперь новое исследование доказывает, что все эти утверждения были мифом. А пирит является более ценным, чем предполагалось. Ведущий автор работы доктор Денис Фуджеруз поясняет, что при помощи передового лабораторного оборудования впервые удалось подтвердить наличие в пирите крошечных долей золота.

Более того, ученые говорят, что это новый тип "невидимого" золота, который ранее никогда не был обнаружен. Да и сейчас обнаружить его удалось только с помощью инструмента, называемого атомным зондом. Кстати, исследование открывает перед старателями новые перспективы.

"Скорость открытия новых месторождений золота во всем мире снижается из-за ухудшения качества руды параллельно с увеличением стоимости драгоценного металла, - говорит доктор Фуджеруз. - До сих пор старатели могли находить золото в пирите разве что в виде наночастиц, либо в виде сплава пирита и золота. Но теперь мы обнаружили, что золото также может находиться в наноразмерных дефектах кристаллов, представляющих собой новый вид "невидимого" золота.

Ученый объясняет, что чем сильнее деформирован кристалл, тем больше золота в нем находится. Оно буквально заперто в так называемых дислокациях, которые в 100 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Поэтому найти его можно только методом атомно-зондовой томографии.

По мнению авторов работы, открытие поможет разработать методы экологически чистой добычи золота из пирита. Один из них они даже предложили самостоятельно. Он предполагает использование жидкости для выборочного растворения золота в пирите, что позволяет золоту "выщелачиваться", не затрагивая весь пирит.