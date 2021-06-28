Новый порядок оформления субсидий на квартплату откладывается

Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг вновь откладывается. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Новый порядок должен был начать действовать с января нынешнего года, затем был отложен до июля, а теперь срок снова переносится - до начала 2022 года.

Сейчас оформить субсидию можно при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при наличии соглашения о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: из-за снижения доходов они не в состоянии вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет.

В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.

Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему межведомственного взаимодействия.

Однако для внедрения нового порядка оформления субсидий необходимо наладить взаимодействие нескольких информационных систем - соцзащиты, поставщиков услуг (ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ) и ГИС ЖКХ, говорит директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Когда начали объединять эти системы, было выявлено много несоответствий по адресам и других ошибок. Их нужно исправлять. Это одна из причин, по которой перенесли срок введения нового порядка.

Субсидии положены жителям, у которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает определенную долю семейного бюджета. Общероссийская планка - 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ "съедают" больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.