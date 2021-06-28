В Китае найдены останки загадочного древнего "человека-дракона"

В Китае ученые идентифицировали почти идеально сохранившуюся древнюю окаменелость кости человека, известную как харбинский череп. Установлено, что останки возрастом более 140 тысяч лет принадлежат недавно открытому виду человека вида Homo longi, прозванного специалистами "человеком-драконом".

Исследование опубликовано в журнале Cell Press, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о черепе, который сейчас хранится в Музее наук о Земле в университете Хэбэя.

Исследование показало, что останки принадлежат древнему человеку из эволюционной линии Homo longi, представители которой могут оказаться нашими ближайшими родственниками. Открытие в целом может изменить понимание эволюции человека. Ученые говорят, что "человек-дракон" способен заменить неандертальцев в качестве ближайшего родственника человека разумного.

"Харбинская окаменелость - это один из наиболее полных древних человеческих черепов в мире, - говорит соавтор исследовании Цян Цзи, профессор палеонтологии Университета Хэбэя. - Эта окаменелость сохранила многие морфологические детали, которые имеют решающее значение для понимания эволюции рода Homo и происхождения Homo sapiens".

Интересно, что сам череп был обнаружен еще в 1930-х годах в городе Харбине китайской провинции Хэйлунцзян. Исследование показало, что это был массивный череп, который мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека.

При этом "человек-дракон" имел гораздо большие, чем у Homo sapiens, и почти квадратные глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и крупные зубы. Ученые пишут, что загадочный череп демонстрирует типичные архаические человеческие черты.

Однако при этом он "представляет собой мозаичную комбинацию примитивных и производных символов, отличающуюся от всех других ранее известных видов Homo". Поэтому новый вид и был назван Homo longi.

Ученые предполагают, что череп принадлежал мужчине, умершем в возрасте примерно 50 лет. Он жил в лесу в составе небольшого сообщества. Авторы работы пишут, что "человек-дракон", подобно Homo sapiens, охотился на млекопитающих и птиц, собирал фрукты и овощи и, возможно, даже ловил рыбу".

Также ученые обратили внимание на крупные размеры существа из Харбина. Учитывая это, исследователи предполагают, что Homo longi, возможно, был адаптирован к суровым условиям, что позволило этому виду расселиться по всей Азии.