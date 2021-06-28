Патрушев: В мире возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот прав

Международная обстановка сегодня характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, открывая первые консультации высоких представителей России и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

"Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - заявил Патрушев.

По его словам, по-прежнему глубокое влияние на мир оказывает пандемия коронавируса.

"Мы стали свидетелями того, как в считанные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры. Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма", - напомнил коллегам по АСЕАН секретарь Совбеза.

Также он отметил, что усилилась военно-политическая напряженность, а мировое сообщество стало более разобщенным. В то же время вырос протекционизм и борьба за сферы влияния.

"По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. Применяемые методы спасения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые. Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития", - подчеркнул Патрушев.

В этой связи он поделился с коллегами, что рассматривает новый формат как объединительный и направленный на укрепление безопасности в регионе.

"Убежден, что любые противоречия и разногласия должны оставаться за его скобками", - подытожил секретарь СБ РФ.

Консультации проходят в год двойного юбилея - 30-летия российско-асеановских отношений и 25-летия полномасштабного диалогового партнерства Россия-АСЕАН. С 1996 года Россия является диалоговым партнером АСЕАН, а с 2018 года этот диалог был выведен на стратегический уровень.

По словам Патрушева, во время обсуждения концепции встречи высоких представителей по безопасности России и США высказывались опасения по поводу того, что консультации могут дублировать работу уже существующих диалоговых форматов, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности.

Однако, как отметил секретарь СБ РФ, опыт и уровень профессиональной компетенции высоких представителей наших стран позволят взглянуть на проблемы региона под иным углом и дополнят действующие механизмы взаимодействия, сделав их более эффективными.

"У нас у всех разная структура государственной власти, однако во всех наших странах полномочия высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволяют не только контролировать работу в других форматах, но и координировать усилия ведомств для решения поставленных руководством наших стран задач", - сказал Патрушев.

В понедельник, 28 июня, во время первой встречи высокие представители по безопасности подробно обсудят обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В дальнейшем планируется, что тематика консультаций будет расширена, в том числе за счет утвержденных концепцией вопросов, включая проблематику стратегической стабильности и механизмы контроля над вооружениями и нераспространения. Как убежден Николай Патрушев, также полезным будет обсуждение координации взаимодействия профильных структур и спецслужб России и АСЕАН.