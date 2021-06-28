Песков: Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет

В России нет обязательной вакцинации для граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Регионы вводят условия (обязательной вакцинации - прим. ред) для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де- факто и де-юре такая", - прокомментировал представитель Кремля.

По его словам, отдельные главы регионов принимают решение о вакцинации от коронавируса работников отдельных отраслей в рамках особых полномочий в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

"Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - подчеркнул Дмитрий Песков.

На вопрос об обращении РСПП и Федерации независимых профсоюзов, в котором они попросили правительство принять решение об обязательной вакцинации от коронавируса всего взрослого населения, кроме граждан, имеющих противопоказания, Дмитрий Песков ответил, что ответ на такую инициативу работодателей и профсоюзов должен быть сформирован в кабмине.