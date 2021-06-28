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28.06.2021 16:29
Рубрика: Культура

В Турции пирамиды обнаружены вокруг древнейшего святилища Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи при проведении раскопок на территории юго-восточной провинции Шанлыурфа обнаружили 11 ранее неизвестных холмов искусственного происхождения, которые буквально окружают доисторический комплекс Гебекли-Тепе.

Фото: iStock
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Как сообщает Daily Sabah, находка оказалась крайне неожиданной для археологов. Комментируя ее, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой назвал обнаруженные структуры "пирамидами юго-востока Турции".

По его словам, всего исследователи обнаружили 11 крупных ранее неизвестных холмов. Эти структуры буквально окружают доисторический памятник Гебекли-Тепе на расстоянии до 100 километров.

Также сообщается, что весь этот регион отныне будет называться "12 тепе", что означает "12 холмов". Исследование самих структур ученые обещают представить уже в сентябре текущего года.

Интригу создает именно место их расположения. Многие называют Гебекли-Тепе древнейшим городом на планете, поскольку его возраст оценивается как минимум в 12 тысяч лет. Это было не просто поселение, здесь располагался крупнейший доисторический храмовый комплекс под открытым небом. Один из этих храмов официально признан древнейшим на Земле.

Фото: iStock
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Гебекли-Тепе включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года. Сам же памятник был обнаружен еще в 1963 году. Регулярные раскопки здесь стартовали в 1995 году. Ранее совместная миссия Немецкого археологического института и музея Шанлыурфа раскопала здесь Т-образные обелиски эпохи неолита высотой 3-6 метров и весом 40-60 тонн.

Во время раскопок также были обнаружены различные артефакты возрастом около 12 тысяч лет, в том числе человеческие статуэтки высотой 65 сантиметров. Ученые не исключают, что рукотворные холмы могут иметь историческую связь с этим поселением.

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