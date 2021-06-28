Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении договора о дружбе между странами

Россия и Китай продлят действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В понедельник, 28 июня, в формате видеоконференции прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Российский лидер заявил, что в совместном заявлении зафиксировано, что двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве будет автоматически продлен на последующий пятилетний период.

"В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. В современном мире серьезное значение имеют такие договоренности - уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", - сказал Путин.

Путин также указал на то, что в договоре зафиксирован важный момент - отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран "превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы".

В свою очередь китайский лидер отметил, что в соответствии с духом договора Китай и Россия будут "всей душой и всеми помыслами прилагать усилия к укреплению сотрудничества и уверенными шагами идти вперед", несмотря на трудности.

"Динамичное развитие китайско-российских отношений за последние 20 лет наглядно показывает, что закрепленная Договором идея о китайско-российской дружбе из поколения в поколение отвечает коренным интересам двух стран, соответствует лейтмотиву времени, характеризующемуся мирным развитием. И этот процесс стал живым олицетворением формирования нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Путин, характеризуя отношения двух стран, отметил, что они стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. "Нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту", - сказал он.

Российский лидер также подчеркнул, что за прошедшие 20 лет двум странам удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие - одну из ключевых составляющих стратегического партнерства. "В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах", - сказал он.

У России и Китая тесные экономические связи. "С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22 процента, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", - сообщил Путин. Кроме того, он отметил, что успешно функционирует российско-китайский нефтепровод и газопровод "Сила Сибири".

Напомним, 20 лет назад, 16 июля 2001 года, в Москве был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.