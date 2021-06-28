Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в РФ нежелательными.

Законом вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства". Закон также устанавливает, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

Ранее один из авторов документа, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснял, что закон запрещает гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций, "которые обложили нашу страну по всему периметру границы своими центрами, где на различных тренингах и семинарах готовят организаторов "цветных" революций и "агентов влияния" для отстаивания чужих национальных интересов на территории России".