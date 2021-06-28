Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму

Предельный срок внесения проекта федерального бюджета на рассмотрение в Госдуму переносится с 1 октября на 15 сентября. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Предложение об этом впервые озвучил весной премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более раннее внесение и принятие бюджета Госдумой создаст более предсказуемые условия для регионов и поможет им в формировании своих бюджетов. Кроме того, перенос ускорит заключение соглашений между регионами и федеральными ведомствами. Таким образом, должна решиться основная задача изменений в законе - средства бюджетов всех уровней должны полноценно начинать работать уже с 1 января.

Тот же закон предусматривает предоставление регионам кредитов из федерального бюджета на инфраструктурные проекты. Максимальная ставка по ним составит 3% годовых, а срок погашения - минимум 15 лет.