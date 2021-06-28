Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене требований о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров. Новые правила вступят в силу с 1 июля.

Документ отменяет требование о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты за переданные нерезидентам товары или выполненные услуги. Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами России. Новые правила не коснутся договоров валютных займов, а также договоров, по условиям которых перечисляли валютные авансы нерезидентам.

"Процедуры репатриации валютной выручки создают существенные административные барьеры и нагрузку для экспортеров. Для многих предпринимателей эти процедуры и риск ответственности стали решающим фактором, чтобы так и не выходить на экспорт. С вступлением в силу нового закона экспортеры несырьевой продукции смогут просто зачислить деньги на счет за рубежом и пользоваться ими по своему усмотрению", - отмечала ранее генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

По ее словам, новые правила особенно актуальны для представителей малого и среднего бизнеса, а также для развития экспорта через каналы онлайн-торговли, поскольку все маркетплейсы осуществляют оплату товаров через иностранные платежные системы.

В послании Федеральному собранию Путин отмечал необходимость снять избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров.