Qualcomm представила новый процессор для флагманских смартфонов

На Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне компания Qualcomm представила новый флагманский процессор - Snapdragon 888 Plus. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Этот чип является улучшенной версией существующего процессора Snapdragon 888. Максимальная тактовая частота выросла до 3 ГГц, а мощность сопроцессора, отвечающего за искусственный интеллект, выросла на 20%.

Другие элементы процессора - графика, модем и большое ядро - не изменились. Заявлена поддержка технологии NFC, возможность принимать сигналы со спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Новинка способна работать с дисплеями разрешения 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Как и предшественник, новинка изготовлена по технологии 5-нм. Смартфоны на базе Snapdragon 888 Plus появятся уже совсем скоро - в третьем квартале этого года.