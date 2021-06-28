Новости

В Киеве пригрозили отнять землю у россиян 08:50
В Киргизии впервые с начала года выявили более тысячи новых случаев COVID-19 08:47
В Москве началась обязательная "удаленка" 08:43
Раскрыта популярная схема обмана с бесплатными объявлениями 08:43
Лавров отметил поддержку США позиции России о балансе интересов 08:40
Врач назвала причины для медицинского отвода от прививки против COVID-19 08:34
Россиянам рассказали, когда надо продавать доллары и евро 08:33
Мурашко перечислил тех, с кого начнется расширенная диспансеризация 08:31
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 08:16
В Бангкоке ввели новые ограничения из-за роста заражений COVID-19 07:59
Вакцинация от COVID-19 стала обязательной для 113 тыс забайкальцев 07:48
Работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам 07:27
В Приамурье не будут ждать федеральных денег для помощи подтопленцам 07:03
Меркель предложила не пускать британцев в страны ЕС 06:42
Китайская ГЭС Байхэтань начала вырабатывать электроэнергию 06:41
В Средиземноморье корабли России провели учения с "кинжальными" МиГ-31 06:05
Ракету "Союз-2.1б" установили на стартовом столе Восточного 05:52
В Гонконге из-за непогоды отменили торги на фондовой бирже 05:38
В Сиднее предупредили о новом всплеске случаев COVID-19 05:11
На северо-западе США и в Канаде установилась аномальная жара 05:06
На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19 04:59
Высшие военные начальники в Британии ушли на режим самоизоляции 04:42
Торган Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Португалия 04:30
Греция снимет большинство ограничений из-за коронавируса 04:26
В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами 03:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
28.06.2021 07:27
Рубрика: Экономика

Работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Текст: Матвей Линник

Более трети работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудников во второй половине этого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Большинство респондентов (62%) заявили, что не будут поднимать оклады работников, еще 2% и вовсе планируют их снизить.

Фото: iStock
Названо лучшее время для поиска работы и просьб о повышении зарплаты

Более половины компаний (54%) уточнили, что уже повышали зарплаты в этом году, при этом в 60% случаев прибавка составляла до 10%. Треть работодателей (36%) увеличили оклады сотрудников на 10-30%, около 3% компаний подняли зарплаты на 30-50%, а еще 1% повысили их в полтора-два раза.

Почти 43% опрошенных пока не повышали зарплаты, а 3% участников отметили, что доходы сотрудников снизились.

Всего в опросе приняли участие более тысячи представителей компаний из всех округов России.

Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России
В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами
На Камчатке появился вице-губернатор по борьбе с COVID-19
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков