Работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Более трети работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудников во второй половине этого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Большинство респондентов (62%) заявили, что не будут поднимать оклады работников, еще 2% и вовсе планируют их снизить.

Более половины компаний (54%) уточнили, что уже повышали зарплаты в этом году, при этом в 60% случаев прибавка составляла до 10%. Треть работодателей (36%) увеличили оклады сотрудников на 10-30%, около 3% компаний подняли зарплаты на 30-50%, а еще 1% повысили их в полтора-два раза.

Почти 43% опрошенных пока не повышали зарплаты, а 3% участников отметили, что доходы сотрудников снизились.

Всего в опросе приняли участие более тысячи представителей компаний из всех округов России.