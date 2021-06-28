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28.06.2021 09:53
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о "суперливне" в Москве

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Суперливень" ожидается в Москве в понедельник, в столице выпадет до 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По его словам, столица окажется в самом центре волнового циклона. Всего за день в Москве и области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков. "Самый опасный период - это вечерние часы с 15.00 до 21.00", - рассказал Тишковец.

Также прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами - до 21-26 метров в секунду.

"Это не учебная тревога, это боевая тревога. При такой скорострельности ливней есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками", - добавил синоптик.

Ранее МЧС объявило оранжевый уровень погодной опасности. В ведомстве рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и не прятаться под кронами от грозы.

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