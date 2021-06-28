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28.06.2021 19:14
Рубрика: Общество

Большинство московских детей тратят на гаджеты более трех часов в день

Текст: Анна Полтавцева

Каждый второй ребенок проводит за гаджетами более трех часов в день. Дети заменяют интернет-активностью реальное общение со сверстниками, игры на свежем воздухе, занятия спортом и творчеством. Такую проблему выявил недавний опрос родителей, организованный членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым.

Ученые обсудили, как гаджеты влияют на детей в пандемию

Волонтеры опросили 700 жителей всех семи районов Южного округа столицы, у которых есть дети возрасте от 6 до 14 лет.

Как выяснилось, каждый второй ребенок (50,3%) "живет" виртуальной жизнью более 3 часов в день. Почти 32% проводят в сетях от 1 до 3 часов и только 17,9% - менее часа.

"Такая статистика говорит нам лишь об одном: детей и подростков из социальных сетей необходимо вытаскивать, предлагая реальные семейные активности. Важно, чтобы родители со всей ответственностью подходили к выбору вариантов досуга для ребенка, умели заинтересовать его. Кому-то подойдут настольные игры, кто-то предпочтет занятие спортом на площадке возле дома, а кто-то захочет записаться в художественную студию. При желании можно найти подход к каждому ребенку и организовать развивающий досуг так, чтобы на гаджеты не осталось ни времени, ни желания", - отметил Евгений Нифантьев.

Более половины из них смотрят ролики или играют в игры. При этом каждый третий ребенок обучается или общается в соцсетях.

Для времяпрепровождения молодежь предпочитает Тик-ток, где проводит свой досуг каждый второй подросток (49%). В Vk и Instagram сидит почти каждый третий - 31% и 28% соответственно. Еще 20% предпочитают YouTube и 11% - другие сети.

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