Из-за "суперливня" в Москве отменили и задержали десятки авиарейсов

В столичных аэропортах из-за сильного ливня отменили и задержали множество рейсов. Информация об этом размещена в сервисе "Яндекс. Расписание".

К вечеру в Домодедово задержали 22 рейса и один отменили, во Внуково отменен также один рейс, задержаны 17. В Шереметьево отменили восемь рейсов и 15 задержали.

На столицу после продолжительной рекордной жары обрушился "суперливень" с сильным ветром. Разгул стихии нарушил движение транспорта - дорожникам приходится ликвидировать подтопления не только на улицах, но и на двух ветках метрополитена - "оранжевой" и "голубой". Непогода бушует и в Подмосковье.