На конференции в Калуге немецкий представитель призвал признать Крым российским

На торжественном открытии XVI Конференции городов-партнеров России и Германии в Калуге 28 июня было озвучено приветствие участникам от председателя Федерального союза немецких обществ "Восток-Запад" Петера Франке.

Как сказано в приветствии, "мы понимаем людей, живущих в Крыму, и призываем дать им возможность выстраивать международные отношения, а также окончить бойкот Крыма со стороны Германии и других государств".

Также Франке отметил, что "в Германии наблюдаются попытки в одностороннем порядке дискредитировать отношения с Россией".

Конференция городов-партнеров России и Германии - одно из важнейших регулярных мероприятий в отношениях двух стран, в ходе которого развиваются связи на базовом - муниципальном уровне.

Приветствия в адрес Конференции прислали президент России Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас и другие.

В ходе Конференции 28-30 июня пройдут ряд круглых столов и дискуссий, среди них - обсуждение инвестиционной политики регионов России и Германии, дискуссии по поводу подготовки кадров для новой экономики и по включению в активную жизнь инвалидов, а также множество других мероприятий, включая обширную культурную программу.