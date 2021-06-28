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28.06.2021 12:27
Рубрика: Общество

В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию

Текст: Татьяна Ткачёва (Смоленск)

Кампания по массовой иммунизации населения от коронавируса пройдет в Смоленской области с 28 июня по 1 сентября. Привиться обязали чиновников и сотрудников тех сфер экономики, где частота социальных контактов наиболее высока.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Как сообщила глава управления Роспотребнадзора по Смоленской области Лариса Сидоренкова, обязательная вакцинация начинается с 28 июня в связи с тем, что на протяжении семи недель отмечается неуклонный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 94 процента из них приходится на взрослое население: почти две трети пациентов - работающие граждане, треть - пенсионеры.

Привиться должно не менее 60 процентов сотрудников в организациях и учреждениях торговли и ЖКХ, пищепрома и общепита, образования и здравоохранения, социальной защиты и сферы услуг, транспорта общего пользования и такси. Обязательная вакцинация коснется персонала клиентских подразделений банков, МФЦ и почты, салонов красоты, соляриев и бань, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов, музеев, библиотек, театров, кинотеатров и концертных залов. Привиться должны государственные и муниципальные служащие, а также те, кто задействован в проведении различных мероприятий (кроме тех, которые организуют органы исполнительной власти).

На сегодня первым компонентом вакцины привито около 111 тысяч смолян, завершило процесс вакцинации 88 тысяч жителей Смоленской области. Прирост заболевших за последние сутки - 231 человек.

С 28 июня госпиталь для больных COVID-19 развернут на базе областной клинической больницы (110 дополнительных коек). В течение месяца аналогичные отделения планируют открыть в еще семи медицинских стационарах региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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