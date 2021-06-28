Организаторам концерта группы "План Ломоносова" грозит штраф до 1 млн рублей

Организаторы концерта группы "План Ломоносова" на теплоходе "Сильвер" в Москве могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей из-за нарушения антикоронавирусных ограничений. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

По его словам, инспекторы ОАТИ вместе с сотрудниками полиции и ГКУ "Организатор перевозок" во время рейда по контролю за соблюдением ограничительных мер выявили грубые нарушения при проведении концерта. В частности, между людьми не соблюдалась социальная дистанция, многие не носили маски и перчатки. "На теплоходе находилось порядка 150 человек. Отмечены массовые скопления людей при выходе пассажиров с судна" - отметил Поповский.

За эти нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ. А если вследствие нарушения будет причинен вред здоровью, то есть кто-то заболеет, то сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей или деятельность организации будет приостановлена на срок до 90 суток.