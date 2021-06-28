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28.06.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

Под Тулой осудили мать за гибель детей при пожаре

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области вынесен приговор матери, у которой при пожаре погибли двое детей. Кимовский городской суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре Тульской области.

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Как было установлено судом и следствием в ходе расследования уголовного дела, 25 апреля в Кимовске женщина ушла ночью из дома, оставив одних двух детей - 7 и 4 лет. Уходя, она заперла входную дверь и вернулась только утром. По данным следствия, дети нашли зажигалку и устроили пожар. Погибли они от отравления угарным газом.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил 34-летнюю женщину к году и 8 месяцам колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.

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