Под Тулой осудили мать за гибель детей при пожаре

В Тульской области вынесен приговор матери, у которой при пожаре погибли двое детей. Кимовский городской суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили в прокуратуре Тульской области.

Как было установлено судом и следствием в ходе расследования уголовного дела, 25 апреля в Кимовске женщина ушла ночью из дома, оставив одних двух детей - 7 и 4 лет. Уходя, она заперла входную дверь и вернулась только утром. По данным следствия, дети нашли зажигалку и устроили пожар. Погибли они от отравления угарным газом.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил 34-летнюю женщину к году и 8 месяцам колонии-поселения. Приговор в силу не вступил.