Рафик Загрутдинов: В столице начато переселение 42 тысяч москвичей по программе реновации

В Москве начато переселение 42 тысяч москвичей по программе реновации. Об этом сообщил 28 июня журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что с этого года мэром столицы Сергеем Собяниным поставлена задача вводить в строй по программе реновации не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. В этом году уже передано под заселение 30 тысяч квартир, в будущем планируется передать 45 тысяч. За время старта программы в 2018 году по 2023 год строители планируют построить 308 жилых домов общей площадью 4,5 миллиона квадратов и предоставить квартиры под переселение 160 тысячам москвичей.

"Вся программа у нас расписана и профинансирована до 2032 года. Это дает возможность подрядчикам заранее начать строить заводы по сборке душевых кабин, стояков и других деталей, необходимых при возведении жилья, - сказал Рафик Загрутдинов. - А городу получить новые рабочие места".