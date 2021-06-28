Мезенцев и Семашко возложили цветы к Вечному огню в Москве

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко и Государственный секретарь Союзного государства Владимир Мезенцев в составе делегаций посольства и представителей Постоянного Комитета Союзного государства возложили цветы к Вечному огню у кремлевской стены.

Церемония была приурочена к Дню Независимости Республики Беларусь, который празднуется 3 июля и связан с днем освобождения Минска от фашистской оккупации в 1944 году. В 2021 году, кстати, прошло 77 лет с этого знаменательного события.

Свои пожелания народу Беларуси к Дню Независимости Республики высказал в комментарии для "СОЮЗа" Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ

"Я бы пожелал одного: помнить, уважать, чтить, не спекулировать на памяти павших и не переписывать историю. Не забывать тех ветеранов, кто с нами, кто прошел Великую Отечественную, кто прошел партизанскими тропами, труженников тыла. Мы видим, что время неумолимо, что их все меньше и меньше, поэтому нам надо успеть распросить их ещё и ещё раз, успеть сказать спасибо. Успеть поклониться и придти к ним вместе с молодыми гражданами Беларуси и России", - сказал Государственный секретарь.

Для всех нас этот день, день 3 июля, продолжил он, "день Независимости Республики - особый праздник, потому что операция "Багратион" была операцией Красной Армии, армии единого Отечества, всего Советского Союза. Мы это помним и чтим".

О важности этой даты рассказал на пресс-подходе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"3 июля - главный национальный праздник Республики Беларусь. В этом день 77 лет назад был освобожден Минск. Мы чтим этот день, то, что сделали наши отцы, деды и прадеды", - напомнил он.

Беларусь, продолжил Владимир Семашко, была успешной республикой в составе Советского Союза, "такой мы остались в рамках строительства независимой Беларуси. Мы можем констатировать, что состоялись как независимое, самодостаточное государство".