Синоптики рассказали, когда спадет аномальная жара в ЦФО

С сегодняшнего дня в центре Европейской России начнет снижаться температура воздуха. Столбики термометров пойдут вниз со второй половины дня, уточнили в Гидрометцентре.

"Во вторник, 30 июня, в Москве воздух прогреется максимум до 26 градусов, - приводит РИА Новости пояснения научного руководителя Романа Вильфанда. - Однако, даже с учетом понижения, эти цифры все равно в среднем на шесть градусов опережают норму".

На большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду, рассказал метеоролог. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 30 июня, снизятся и ночные температуры - с 25 до 15 градусов. Ночи будут теплыми, но не удушающими, как было в предыдущие дни, добавил Вильфанд.

Нового повышения температуры стоит ожидать в четверг, первого июля. Столбики термометров покажут в среднем +27 градусов.