СК завершил расследование резонансного дела о краже московских квартир

СК по Москве поставил точку в деле бывшего сотрудника окружного подразделения Росреестра города Москвы Игоря Сафронова, двух бывших сотрудников столичной полиции, а также 15 их соучастников. Их обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации полученных денег. Дело направлено в прокуратуру.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Юлия Иванова.

- В феврале 2015 года Сафронов, являющийся сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу управления Росреестра по городу Москве, Елена Сивалева и Анастасия Шикунова создали и возглавили преступное сообщество, основным видом деятельности которого определили совершение квартирных мошенничеств и легализацию прав на квартиры, приобретенные преступным путем. В течение более чем четырех лет под покровительством сотрудников полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве преступное сообщество совершило мошеннические действия в отношении 11 объектов недвижимости, принадлежащих городу.

Задержали Сафронова только в 2019 году, когда он выносил из похищенной квартиры тело пожилого мужчины, который в ней жил. Позже, правда, выяснилось, что смерть мужчины не носила криминального характера и была естественной. После этого были задержаны остальные участники преступного сообщества, которые написали явки с повинной, и практически все в ходе следствия признали свою вину.