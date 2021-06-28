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28.06.2021 12:42
Рубрика: Общество

Собянин рассказал о порядке вакцинации трудовых мигрантов в столице

Текст: Любовь Проценко
О том, как в столице решено упростить и расширить схему вакцинации мигрантов от коронавируса, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Раньше всех к защите от опасного вируса иностранцев, работающих в Москве, приступил многофункциональный миграционный центр в дер. Сахарово. Посетив этот центр, глава города поделился подробностями вакцинации трудовых мигрантов от COVID-19:

- В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы организованные трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время. Еще раз повторю, что очевидно, что мы имеем дело с новым штаммом, более заразным и очень смертельным с точки зрения последствий. Как вы видите, последствия тяжелые. Поэтому прошу всех беречь себя. И, конечно, при первой же возможности сделать вакцинацию.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как московские власти и обещали, вакцинацию мигрантов столица проводит препаратом "Спутник Лайт". По словам мэра, эта вакцина "в любом случае имеет свой положительный эффект". И далее он объяснил, почему выбран именно именно "Спутник Лайт": "В первую очередь, нам, конечно, надо обеспечить россиян "Спутником V", во-вторых, мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. "Спутник Лайт" дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено".

Пункт вакцинации в миграционном центре в Сахарово открыт с 9.00 до 21.00. Его пропускная способность - более 2 тысяч человек в день. В пункте два врача и 12 медсестер, которым так же помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.

Все правила эпидемиологической безопасности там соблюдаются, убедился Собянин: нанесена специальная разметка, потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений и процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно, установлены морозильные камеры для хранения вакцин.

С 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов - на территории ТЦ "Садовод". График работы - с 8.00 до 20.00, пропускная способность - тоже более 2 тысяч человек в день.

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