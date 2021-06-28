Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

Строительство здания роботизированного архивного комплекса в Сахарово в Новой Москве осмотрел мэр Сергей Собянин. Он рассказал: "Это будет самый крупный в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища. В России аналогов ему нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищенно, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считаные минуты. Будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта".

По мнению главы города, это даст возможность архивной службе столицы перейти на качественно новый - цифровой уровень работы. А в поликлиниках, больницах, архивных зданиях и так далее освободятся десятки тысяч квадратных метров, где сейчас хранятся ведомственные документы. "Это просто на порядок изменит всю систему архивации, хранения и эффективности данной работы. Это будет удобно как учреждениям, так и для граждан, которые будут уверены, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу", - считает Собянин.

Сейчас документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42 приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Ультрасовременный роботизированный комплекс снабжен интеллектуальной системой управления информационным массивом. Он обеспечит максимальную сохранность социально значимых документов. Общая площадь пятиэтажного архивохранилища, возводимого вблизи деревни Сахарово - 59,6 тысячи квадратных метров. Еще 11,2 тысячи квадратных метров займет центр управления архивом.

Мощность архива составит до 100 миллионов единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города. Штат работников - 348 человек.