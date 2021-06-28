Светлана Разворотнева предложила вознаграждать председателей советов домов за активное участие в капремонте

Руководитель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предлагает обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями. Об этом она заявила на встрече с жителями Юго-западного административного округа Москвы, при осмотре дома 24 к. 9 на Нагорной улице, в котором проводится капитальный ремонт.

Эксперт рассказала, что вовлеченность жителей в процесс подготовки и проведения капремонта сказывается на его качестве. Вместе с жильцами правозащитница осмотрела кровлю, подвалы и подъезды реконструируемого здания. Прежде всего она отметила усилия и энергичную заинтересованность старшей по дому Екатерины Просиковой, которая следила за всем процессом.

- От активного участия в капремонте советов домов или уполномоченных представителей собственников многоквартирных домов во многом зависят его результаты. Именно они фиксируют недостатки, контролируют процессы, подписывают акты выполненных работ. Это большой труд, забирающий много сил, времени, и он должен быть вознагражден, - заявила Светлана Развротнева.

Поэтому необходимо централизовано и систематически обучать собственников взаимодействию с подрядными организациями и разъяснять их права и обязанности, сказала правозащитница. Она напомнила, что сейчас москвичи могут по собственной инициативе получить необходимые знания в "Школе ЖКХ", инициатором создания которой является Разворотнева. Не менее важным она считает сделать обязательным подтверждение профессиональной квалификации рабочих, осуществляющих работы в домах.

- Это обеспечит более высокий уровень предоставления услуг и снизит количество неприятных инцидентов во время ремонтов, - сказала она.

Также эксперт отметила, что ремонт в доме идет согласно графику. Их проводит не сторонний подрядчик, а ГБУ "Жилищник района Котловка". Как отметила правозащитница, это повышает мотивацию подрядчика, ведь ему потом эксплуатировать это строение, а значит, все будет сделано на совесть.

На данном этапе жители удовлетворены его качеством и считают, что в отремонтированной пятиэтажке жить им будет комфортно. Проектировщики учли все возможные современные требования, поэтому здание станет энергоэффективнее. Рабочие приводят в порядок фасады, крышу, подвал. Монтируют пластиковые окна, меняют проводку и устанавливают датчики движения в подъездах, чтобы экономить электричество. Магистрали канализации, отопления, горячего и холодного водоснабжения они уже заменили. Планируется, что работы в доме завершат осенью, Светлана Разворотнева примет участие в их приемке.