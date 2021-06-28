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28.06.2021 13:04
Рубрика: Общество

Тимофей Баженов уверен в успехе программы развития студенческого туризма

Текст: Анна Полтавцева
Тележурналист Баженов прокомментировал инициативу президента России, которую он представил во время своего обращения к Федеральному собранию.
Тележурналист Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров Тележурналист Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

"Решение лидера нашей страны пришлось как нельзя кстати. Программа поможет молодежи наладить новые связи, найти новых друзей и, возможно, встретить единомышленников, с которыми можно будет развивать совместные новые проекты. Студенческий туризм вернет живое общение из соцсетей в реальный мир", - поделился своим мнением о предложении президента Тимофей Баженов.

Фото: telegram-канал "Большая перемена РФ"
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Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал, что президент Владимир Путин выдвинул предложение о реализации проектов межрегиональных практик и студенческого туризма в России. С середины июля программа стартует в пилотном режиме.

Студенты получат возможность для поездок на практику в различные регионы России. Проживать в период практики можно будет в студенческих общежитиях и кампусах. А учебные заведения, которые примут участие в программе, получат от государства дополнительные ресурсы на развитие материально-технической базы.

"Нужно налаживать горизонтальные связи между студентами, минуя преподавателей, чтобы ребята общались, знакомились, дружили. Это стало особенно актуальным сейчас, потому что почти два года мы лишены здорового общения. Не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность", - сказал Тимофей Баженов.

Президент инициировал создание круглогодичного проекта туристического кешбэка для студентов и школьников. В министерстве образования и науки пообещали для участников программы хорошие условия для проживания. Тем, кто учится на отличные отметки, полностью компенсируют стоимость проезда. На время пилотного запуска программы число регионов-участников будет ограничено. В дальнейшем их количество станет расти.

Общественник Баженов считает, что такой обмен студентами-практикантами будет способствовать установлению дружеских контактов между вузами.

Ранее Тимофей Баженов выступил с предложением выдавать беспроцентные ссуды сроком на пять лет на получение образования. Также лидер общественного движения выступает за получение бесплатного дистанционного образования в вузах.

По данным Минобрнауки, в 2020 году в России насчитывалось четыре миллиона студентов. Более семисот тысяч из них обучаются в Москве. Студентов очных отделений и тех, кто получает образование на основе смешанной формы обучения - свыше девяноста процентов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России

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